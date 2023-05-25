Чем привлекает флагман Samsung Galaxy S23+

Вероятно, в следующем году смартфона S24+ попросту не будет. Правда, пока не ясно, что предложит Samsung вместо или оставит две модели. Чем привлекают и за что понравились пользователям смартфоны Galaxy S23+, разберемся дальше.

Отличие Samsung Galaxy S23+ от базовой модели

В линейке Галакси S23 традиционно три модели: базовая, плюсовая и премиальная (Ultra). Чаще всего сравниваются первые две, поскольку их характеристики максимально схожи. А в результате некоторые пользователи удивляются – чем отличаются Samsung S23 и Samsung S23+. Улучшенная модель получила три следующих отличия:

* Емкость аккумулятора (4700 мАч против 3900 мАч в базовой версии).

* Мощность зарядки (ускоренное заполнение емкости батареи).

* Размер экрана (6.6 дюймов плюсовой модели против 6.1 базовой).

Выходит, что разницы между двумя смартфонами одной линейки немного, но каждая из них может быть важной для пользователя. К примеру, емкость аккумулятора. Она определяет продолжительность эксплуатации гаджета без подзарядки. Размер экрана – операции можно выполнять одинаковые, но один дисплей удобнее из-за увеличенных габаритов, а второй – обусловил миниатюрные размеры девайса, и его удобнее носить в кармане.

Улучшенные характеристики Samsung Galaxy S23+

Смартфон получил эргономичный дизайн с плоским экраном и скругленными углами. Его достоинствами пользователи считают не только оптимальное соотношение цены и качества по сравнению с другими моделями линейки. Всерьез присмотреться к такому телефону стоит благодаря:

* Улучшенному дисплею. Отличная цветопередача независимо от внешних условий, хорошая детализация и оптимальная яркость.

* Быстрой памяти. Samsung Galaxy S23+ из SSD UFS 4.0 позволяет записывать видео в формате 8K с частотой 30 кадров в секунду, что возможно далеко не с каждым смартфоном.

* хорошей автономности. Батарея на 4700 мАч для активной работы в течение дня без надобности подзарядки. На восстановление емкости не требуется много времени за счет поддержания быстрой 25-ваттной зарядки.

* Запись видео 8K. Даже если снимать такой контент не нужно, благодаря сделанному ролику можно получить фотографии отличного качества. Должна быть использована опция стоп-кадр в процессе их нарезки.

* Набор современных камер. Это одна из самых привлекательных характеристик, благодаря которой Samsung Galaxy S23+ стал популярен. Гаджет оснащен универсальным набором камер, соответствующих уровню флагманов. Это система из трех объективов 50 Мп+10 Мп+12 Мп. Фото и видео отличного качества, а процесс съемки не вызывает затруднений. Надо просто навести и зафиксировать.

* Опции Knox. В памяти смартфона есть еще одно пространство. Но это не копии используемых программ, а полноценный второй телефон внутри конкретного гаджета. Здесь можно сохранять файлы или приложения (отличные от загруженных в телефон). Это пространство отлично подходит для хранения частной или коммерческой информации, которая не должна попасть в сторону. Его можно так хорошо скрыть, что никто не догадается о его существовании.

Стильный, надежный и функциональный Samsung Galaxy S23+ подходит под критерий, которым руководствуются многие пользователи при выборе гаджетов – идеальное сочетание цены и качества. Заказать смартфон с требуемыми параметрами можно в интернет-магазине Comfy.ua.