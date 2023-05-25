Российский разведкорабль "Иван Хурс" получил повреждения, есть раненые — Минобороны Украины

В Черном море получил повреждения разведывательный корабль РФ "Иван Хурс", есть раненые.

Факт "встречи" корабля с украинским беспилотником подтвердило Минобороны Украины.

"Когда российский разведывательный корабль "Иван Хурс" встретил украинский беспилотник. Действительно, идеальная пара!" – говорится в сообщении.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что корабль в Черном море пытались поразить морскими дронами, однако судно якобы не пострадало.

Известно, что разведывательный корабль поврежден. Судно нуждается в ремонте.

"Сегодня (24 мая — ред.) в 5:30 Вооруженными силами Украины предпринята безуспешная попытка атаковать тремя беспилотными быстроходными катерами корабль "Иван Хурс" Черноморского флота, выполняющий задачи по обеспечению безопасности функционирования газовых трубопроводов "Турецкий поток" и "Бурецкий поток" в исключительной экономической зоне Турецкой Республики", — заявили в Минобороны России.

Там также сообщили, что якобы "уничтожили катера противника огнем из штатного вооружения российского корабля в 140 километрах к северо-востоку от пролива Босфор".

25 мая появилась информация на телеграмм-каналах, что одна из морских дронов все же поразила судно.

Напомним, ночью 24 мая разведкорабль РФ "Иван Хурс" атаковали три беспилотника. Инцидент произошел после прохождения пролива Босфор.

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