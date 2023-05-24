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Современный российский разведывательный корабль атаковали дроны: подробности

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
4862
Время на прочтение
2 мин
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Современный российский разведывательный корабль атаковали дроны: подробности

Неизвестные дроны атаковали русский корабль-разведчик. / Фото: УНИАН

Официальной информации нет.

Ночью 24 мая российский разведывательный корабль "Иван Хурс" атаковали три беспилотника. Инцидент произошел после прохождения пролива Босфор около 5:30 утра.

Об этом сообщают российские телеграммы-каналы.

В частности, "Рыбарь", якобы связанный с силовиками России, пишет, что российским морякам удалось отбить атаку. Судно вроде бы повреждений не получило.

Официально российские власти аннексированного Крыма или представители ВМС РФ информацию не комментировали.

Между тем, российские ОМП пишут, мол, "удары со стороны ВСУ" происходят исключительно с помощью беспилотников, поставляющих страны НАТО.

Корабль "Иван Хурс" – это разведывательное судно связи. Корабль является одним из самых современных во флоте РФ. Оборудование корабля позволяет обнаруживать радиосигналы в широком диапазоне частот и определять расположение их источника.

Как сообщалось, 24 мая оккупационные "власти" сообщили о временном закрытии Крымского моста. Причиной называю военные учения, которые проходят в районе переправы. Между тем, в Сети публикуют кадры, на которых видно, что над мостом вздымается дым.

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Дата публикации
Просмотры
4862
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