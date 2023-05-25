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На Буковине сбили беспилотник: обломки повредили дома (фото)

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Обломки сбитого дрона на Буковине повредили дома / Фото: Андрей Дранчук – Хотинский городской голова / ©
На Буковине утром 25 мая силы ПВО сбили беспилотник / Фото: Андрей Дранчук – Хотинский городской голова / ©
Над Хотинской громадой Черновицкой области сбили российский дрон / Фото: Андрей Дранчук – Хотинский городской голова / ©
На Буковине на рассвете 26 мая сбили российский беспилотник / Фото: Андрей Дранчук – Хотинский городской голова / ©
В Черновицкой области ликвидируют последствия, вызваннные обломками сбитого дрона / Фото: Андрей Дранчук – Хотинский городской голова / ©
Армия РФ ночью 25 мая атаковала Черновицкую область, сработала ПВО / Фото: Андрей Дранчук – Хотинский городской голова / ©
Обломки сбитого дрона повредили дома в одной из громад на Буковине / Фото: Андрей Дранчук – Хотинский городской голова / ©
На рассвете 25 мая силы ПВО сбили в Черновицкой области дрон / Фото: Андрей Дранчук – Хотинский городской голова / ©

Дрон сбили над Хотинской громадой.

На рассвете 25 мая над территорией Черновицкой области был сбит российский беспилотник. В результате падения обломков повредили дома в Хотинской громаде.

Фото показал Хотинский городской голова Андрей Дранчук.

"В 4 утра, как фашисты, российские террористы в очередной раз коварно атаковали Украину ударными дронами-камикадзе ("шахедами"). Один из них сбит силами ПВО над территорией Хотинской громады", — говорится в сообщении.

По его словам, обломки сбитого беспилотника попали в жилую застройку. Возник пожар в гараже. Также пострадали несколько домов и имущество жителей, линии электропередач. Обошлось без человеческих жертв.

На фото видно разбитые крыши и окна, поврежденные авто и стены зданий. Некоторые обломки попали даже внутрь домов.

На рассвете 25 мая силы ПВО сбили в Черновицкой области дрон / Фото: Андрей Дранчук – Хотинский городской голова / ©
На рассвете 25 мая силы ПВО сбили в Черновицкой области дрон / Фото: Андрей Дранчук – Хотинский городской голова
Обломки сбитого дрона повредили дома в одной из громад на Буковине / Фото: Андрей Дранчук – Хотинский городской голова / ©
Обломки сбитого дрона повредили дома в одной из громад на Буковине / Фото: Андрей Дранчук – Хотинский городской голова
Армия РФ ночью 25 мая атаковала Черновицкую область, сработала ПВО / Фото: Андрей Дранчук – Хотинский городской голова / ©
Армия РФ ночью 25 мая атаковала Черновицкую область, сработала ПВО / Фото: Андрей Дранчук – Хотинский городской голова

По его словам, на месте работают полицейские, спасатели, военные, медики, энергетики, специально создана комиссия Хотинского городского совета. Объемы разрушений домов и нанесенного ущерба устанавливаются.

На Буковине на рассвете 26 мая сбили российский беспилотник / Фото: Андрей Дранчук – Хотинский городской голова / ©
На Буковине на рассвете 26 мая сбили российский беспилотник / Фото: Андрей Дранчук – Хотинский городской голова
В Черновицкой области ликвидируют последствия, вызваннные обломками сбитого дрона / Фото: Андрей Дранчук – Хотинский городской голова / ©
В Черновицкой области ликвидируют последствия, вызваннные обломками сбитого дрона / Фото: Андрей Дранчук – Хотинский городской голова

Как сообщалось, утром глава Черновицкой областной военной администрации Руслан Запаранюк сообщил, что российские оккупанты атаковали беспилотником область. Силам ПВО удалось сбить вражеский дрон.

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Дата публикации
Просмотры
5085
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