На Буковине сбили беспилотник: обломки повредили дома (фото)

Дрон сбили над Хотинской громадой.
На рассвете 25 мая над территорией Черновицкой области был сбит российский беспилотник. В результате падения обломков повредили дома в Хотинской громаде.
Фото показал Хотинский городской голова Андрей Дранчук.
"В 4 утра, как фашисты, российские террористы в очередной раз коварно атаковали Украину ударными дронами-камикадзе ("шахедами"). Один из них сбит силами ПВО над территорией Хотинской громады", — говорится в сообщении.
По его словам, обломки сбитого беспилотника попали в жилую застройку. Возник пожар в гараже. Также пострадали несколько домов и имущество жителей, линии электропередач. Обошлось без человеческих жертв.
На фото видно разбитые крыши и окна, поврежденные авто и стены зданий. Некоторые обломки попали даже внутрь домов.
По его словам, на месте работают полицейские, спасатели, военные, медики, энергетики, специально создана комиссия Хотинского городского совета. Объемы разрушений домов и нанесенного ущерба устанавливаются.
Как сообщалось, утром глава Черновицкой областной военной администрации Руслан Запаранюк сообщил, что российские оккупанты атаковали беспилотником область. Силам ПВО удалось сбить вражеский дрон.