Украина вернула из российского плена еще 106 защитников

В четверг, 25 мая, состоялся очередной обмен пленными между Украиной и страной-агрессором.

Из российского плена вернулись 106 граждан Украины.

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, домой вернулись воины из Бахмутского направления – 8 офицеров и 98 солдат и сержантов.

"Они сражались за Бахмут и совершили подвиг, который не позволил врагу наступать дальше вглубь нашего Востока. Каждый из них – герой нашего государства", – подчеркнул Ермак.

По информации Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, также были репатриированы три тела: двух иностранцев и украинки.

Среди тех, кого вернули из вражеского плена, многие считались без вести пропавшими. Речь идет о 68 из освобожденных воинов.

Среди освобожденных военнослужащих 98 принадлежат Вооруженным силам Украины: из них, в частности, 21 представитель территориальной обороны. Также домой вернулись семь пограничников и один военнослужащий Государственной специальной службы транспорта.

По меньшей мере, семь спасенных защитников имеют различные травмы: пулевые и осколочные ранения, ожоги и переломы, обостренные хронические заболевания. Самому старшему из освобожденных военнослужащих уже исполнилось 59 лет, самому младшему – 21 год.

"Наш настоящий дом там, где о нас думают. Украина, которую мы строим все вместе – это место, где человек, гражданин, является самой высокой ценностью. Страна, в которой думают о людях. Наше общество мыслит именно такими категориями", — подчеркнул Ермак.

Всего на сегодняшний день в результате обменов возвращены домой уже 2430 человек. Среди них 139 гражданских.

"Все наши люди будут дома. Работаем над этим дальше. И каждый обмен делает нас на шаг ближе к этой цели", — добавил глава ОП.

Напомним, ранее руководитель украинской разведки Кирилл Буданов рассказал, что Украина и Россия могут совершить общий обмен пленными. Речь идет о формате "всех на всех". Однако когда это произойдет – неизвестно.

Читайте также: