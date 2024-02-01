Остін та Шаппс обговорили подальшу підтримку України: деталі

Очільник Пентагону сказав, що США та Британія продовжують "стояти разом з Україною".

Міністр оборони США Ллойд Остін та очільник Міноборони Великої Британії Грант Шаппс зустрілися у Пентагоні та обговорили зокрема подальшу підтримку України.

Про це повідомляється на сайті американського Міноборони.

Остін сказав, що альянс США та Великої Британії залишається центральним, оскільки обидві країни працюють разом над вирішенням кризи в Ізраїлі та Газі; атак підтримуваних Іраном повстанців-хуситів у Червоному морі та загарбницької війни Росії проти України.

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Очільник Пентагону сказав, що США та Британія продовжують "стояти разом з Україною", оскільки починається третій рік російського вторгнення.

"Я з нетерпінням чекаю на обговорення шляхів, за допомогою яких ми можемо продовжувати зміцнювати спроможність України захищати свою суверенну територію", – сказав Остін.

До слова, на думку директора ЦРУ США Вільяма Бернса, 2024 рік буде важким на полі бою в Україні, випробуванням на витривалість, наслідки якого виходитимуть далеко за межі боротьби за збереження своєї свободи та незалежності.

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