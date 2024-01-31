Боррель анонсував рекордну військову допомогу Україні від ЄС: про яку суму йдеться

Цього року Україна отримає допомогу від ЄС на суму 21 мільярд євро. Йдеться про надання зброї, боєприпасів та іншого обладнання.

Про це заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель на пресконференції у Брюсселі, пише "Укрінформ".

Крім того, він наголосив, що нарощування виробничої спроможності європейської оборонної індустрії дозволить Європі передати Україні більше мільйона боєприпасів до кінця року.

Дипломат додав, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Євросоюз та країни-члени разом загалом передали військове обладнання, зброю та боєприпаси на 28 мільярдів євро.

Раніше у Байдена прокоментували "сумніви світових лідерів", що США виділять допомогу Україні.

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