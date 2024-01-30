Японія могла допомогти Україні снарядами, але план провалився через несподівану причину — WSJ

План надання Україні більшої кількості артилерійських снарядів за рахунок відправлення їх з Японії до Великої Британії зайшов у глухий кут.

Україна отримує менше артилерійських снарядів від партнерів, ніж планувалося. Однією з причин цього, як з’ясувалося, є обмежена сумісність озброєнь різних країн, хоча в теорії вони мали би бути стандартизовані та уніфіковані.

Про це пише The Wall Street Journal.

Згідно із запропонованою ініціативою, японська компанія виробляла б 155-міліметрові снаряди за ліцензією британської BAE Systems, а потім відправляла б боєприпаси до Великої Британії, що дозволило б Лондону відправити більше боєприпасів до України. За словами людей, знайомих з цим питанням, цей план зараз зупинився.

Перш ніж справа дійшла до підписання такої угоди, британські військові спочатку випробували ті снаряди, які виробляються за ліцензією британської BAE Systems для потреб японської армії.

Японські військові / Фото: Associated Press

Однак після цих випробувань британці вирішили відмовитися від ідеї поставок снарядів з Японії. Що саме пішло не так, офіційно жодна зі сторін не каже. Але, як зазначає WSJ, відсутність сумісності між снарядами та гарматами різних виробників є серед тих проблем, з якими стикаються західні союзники, надсилаючи Україні свою зброю.

Зазначається, що 155-міліметровий снаряд був поширений як артилерійський стандарт у країнах НАТО та в союзних їм державах інших регіонів світу. В теорії це давало змогу союзним країнам використовувати зброю та боєприпаси одна одної. Проте на практиці вони не завжди сумісні, пише WSJ.

Японські військові / Фото: Associated Press

Нині ж забезпечення більшої кількості артилерійських снарядів є головною проблемою для України, оскільки після майже двох років війни з Росією запаси вичерпуються. Артилерія інтенсивно використовувалася під час конфлікту, і Київ час від часу нормував використання снарядів. Росія, тим часом, заявляє, що збільшила виробництво снарядів, отримуючи додаткові запаси з Північної Кореї.

Нагадаємо, 7 січня до Києва прибула міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава. Вона зустрілась з українським колегою Дмитром Кулебою, відвідала Бучу, Ірпінь та притулок для переселенців.

Під час візиту вона повідомила, що Японія виділила Україні 37 млн доларів на закупівлю систем для виявлення ворожих безпілотників.

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