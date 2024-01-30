"Я люблю Україну": у шоу з'явиться новий капітан

Телеканал ТЕТ готує новий сезон улюбленого шоу "Я люблю Україну" з оновленим складом капітанів.

Проєкт вийде на телеекрани вже навесні. Упродовж двох сезонів глядачі пізнавали Україну разом зі співаком Володимиром Дантесом і шоуменом Юрієм Ткачем. Однак у третьому сезоні шоу "Я люблю Україна" склад капітанів зміниться.

Юрій Ткач, Ксенія Мішина та Володимир Дантес

Так, Володимир Дантес впродовж двох сезонів проєкту "прокачався" так, що відгадає будь-яку пісню задом наперед, відрізнить вигадки продюсерів від реальних історичних фактів, складе мільйон анаграм і навіть проведе у студії фізичний експеримент. Про Україну він знає все й навіть більше. Тож, навесні у дружньому поєдинку з Юрієм Ткачем зійдеться новий капітан, ім'я якого стане відоме зовсім скоро. А от ведучою незмінно залишається акторка Ксенія Мішина.

Юрій Ткач

У новому сезоні шоу "Я люблю Україну" на глядачів чекають патріотичні зіркові змагання, запальні раунди, хітові музичні паузи, неймовірні факти, що відкриють Україну та її дивовижних людей по-новому, а також цікаві конкурси. Щотижня найпопулярніші українські знаменитості – актори, співаки, ведучі, спортсмени, гумористи та лідери думок – мірятимуться знаннями про культуру, політику, мову, історію, традиції та видатних постатей України.

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