Заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв заявив про повну нездатність США впоратися з міграційною кризою, яка розгорілася в одному з найбільших штатів.

Про це він написав у Мережі.

Він розповів про те, що Байден почав відновлювати загородження з колючого дроту.

"Все, що завгодно, щоб захиститися від напливу мігрантів, які безконтрольно перетинають південний кордон. Ще один яскравий приклад ослаблення гегемонії США, що відбувається зсередини внаслідок дій самих американців", - написав рупор Кремля.

За його словами, "офіційний Вашингтон, який з таким захопленням підтримує київських неонацистів і, здається, нічого, крім цього, не помічає, показав себе повним імпотентом у питаннях внутрішньої політики".

Медведєв додав, що саме через свою бездіяльність влада США може остаточно довести "до гарячки" населення Техасу, яке вже зараз серйозно замислилося про відділення.

"Історія знає випадки, коли окремі штати спробували розлучитися з Північноамериканськими Сполученими Штатами та утворити конфедерацію. Все це призвело до кривавої громадянської війни, яка забрала життя тисяч і тисяч людей. Так чи інакше Америка може зіткнутися з нерозв'язною конституційною кризою і надовго поринути у вир нового, можливо, ще більш руйнівного громадянського протистояння. А західний світ буде, затамувавши подих, зі страхом дивитися на американський безлад. Втім, це їхні проблеми", - додав він.

Раніше заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв пригрозив, що по прем'єр-міністру Британії Ріші Сунаку можуть вдарити касетними снарядами в центрі Києва.

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