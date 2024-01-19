СБУ на Полтавщині затримала трьох ворожих агітаторів

Співробітники Служби безпеки України викрили на Полтавщині трьох ворожих агітаторів, які проводили інформаційні атаки проти країни.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ в Полтавській області.

"Зловмисники публічно закликали до захоплення окупантами частини українських територій, виправдовували збройну агресію РФ та воєнні злочини рашистів, а також популяризували окупаційні угруповання Росії. За даними слідства, агітатори поширювали прокремлівські наративи на власних сторінках однієї із заборонених соціальних мереж", - ідеться в повідомленні.

Повідомляється, що одна з фігуранток, яка є уродженкою РФ, публічно вихваляла російську агресію проти України, цитувала російських шовіністів Жириновського й Медвєдєва, а також підтримувала політику російського режиму.

Ще одна затримана вихваляла бойовиків терористичного угруповання "Вагнер" та намагалась дискредитувати керівництво України. Крім того, вона заявляла про "капітуляцію України перед нацизмом" ще у 2014 році.

Інший затриманий вихваляв російську армію та заперечував збройну агресію проти України.

Під час обшуків у помешканнях фігурантів вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами злочинних дій.

Слідчі СБУ повідомили зловмисникам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 1 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 2,3 ст. 436-2 (Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Досудове слідство завершено, матеріали скеровано до суду. Підозрюваним загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ спіймала зрадника, який наводив ракети РФ на житлові будинки.

Крім того, ми раніше інформували, що СБУ оголосила підозру "смотрящему" від партії Путіна, який курував псевдореферендум РФ на Херсонщині.

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