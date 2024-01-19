СБУ на Полтавщине задержала троих вражеских агитаторов

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Полтавской области трех вражеских агитаторов, которые проводили информационные атаки против страны.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ в Полтавской области.

"Злоумышленники публично призывали к захвату оккупантами части украинских территорий, оправдывали вооруженную агрессию РФ и военные преступления рашистов, а также популяризировали оккупационные группировки России. По данным следствия, агитаторы распространяли прокремлевские нарративы на собственных страницах одной из запрещенных".

Сообщается, что одна из фигуранток, являющаяся уроженкой РФ, публично восхваляла российскую агрессию против Украины, цитировала российских шовинистов Жириновского и Медведева, а также поддерживала политику российского режима.

Еще одна задержанная восхваляла боевиков террористической группировки "Вагнер" и пыталась дискредитировать руководство Украины. Кроме того, она заявляла о "капитуляции Украины перед нацизмом" еще в 2014 году.

Другой задержанный восхвалял русскую армию и отрицал вооруженную агрессию против Украины.

Во время обысков в помещениях фигуранты изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами преступных действий.

Следователи СБУ сообщили злоумышленникам о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 2,3 ст. 436-2 (Оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Досудебное следствие завершено, материалы направлены в суд. Подозреваемым грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ поймала предателя, наводящего ракеты РФ на жилые дома.

Кроме того, мы ранее информировали, что СБУ объявила подозрение "смотрящему" от партии Путина, курировавшего псевдореферендум РФ в Херсонской области.

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