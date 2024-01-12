Благословил "присоединение" Луганска к РФ: СБУ сообщила о подозрении митрополиту УПЦ (МП)

В сентябре 2022 года клирик прибыл в Кремль для участия в церемонии так называемого присоединения временно оккупированных регионов Украины в состав РФ.

Служба безопасности сообщила о подозрении митрополиту УПЦ (МП) Василию Поворознюку, благословившему "присоединение" Луганска к РФ. Правда, пока заочно, поскольку он скрывается.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, в сентябре 2022 года клирик прибыл в Кремль для участия в церемонии так называемого присоединения временно оккупированных регионов Украины в состав РФ. Там он поддержал агрессивную войну России против нашего государства и захват части украинской территории, в частности Луганщины.

"В мае того же года Поворознюк был на заседании круглого стола, который проводили в Луганске под руководством гауляйтера Пасечника. Тогда под камеры российских телеканалов Поворознюк совместно с советником Кадырова выступил за принятие так называемой резолюции, где распространяли фейки об украинских воинах и ситуации на фронте. Кроме того, в ходе многочисленных интервью для кремлевских пропагандистов фигурант героизировал российских окупантов и призвал к продолжению войны против Украины", — рассказали в СБУ.

На основании этого СБУ сообщила Поворознюку о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 УК Украины ("Пособничество государству-агрессору").

“Раньше по представлению СБУ СНБО Украины применил к нему санкции. Поскольку клирик скрывается от правосудия на временно оккупированной территории Луганской области, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности”, — добавили в СБУ.

Напомним, что ВСУ точным ударом подожгли нефтяно-смазочные склады во временно оккупированном Луганске.

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