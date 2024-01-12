Благословив “приєднання” Луганська до РФ: СБУ повідомила про підозру митрополиту УПЦ (МП)

У вересні 2022 року клірик прибув до Кремля для участі у церемонії так званого “приєднання” тимчасово окупованих регіонів України до складу РФ.

Служба безпеки повідомила про підозру митрополиту УПЦ (МП) Василю Поворознюку, який благословив “приєднання” Луганська до РФ. Що правда, поки що заочно, оскільки він переховується.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, у вересні 2022 року клірик прибув до Кремля для участі у церемонії так званого “приєднання” тимчасово окупованих регіонів України до складу РФ. Там він підтримав агресивну війну Росії проти нашої держави та захоплення частини української території, зокрема - Луганщини.

“У травні того ж року Поворознюк був на засіданні “круглого столу”, який проводили у Луганську під керівництвом гауляйтера Пасічника. Тоді під камери російських телеканалів Поворознюк спільно з радником Кадирова виступив за прийняття так званої “резолюції”, де поширювали фейки про українських воїнів та ситуацію на фронті. Крім того, у ході численних інтерв’ю для кремлівських пропагандистів фігурант героїзував російських окупантів та закликав до продовження війни проти України”, - розповіли в СБУ.

На підставі цього СБУ повідомила Поворознюку про підозру за ч. 1 ст. 111-2 КК України (“Пособництво державі-агресору”).

“Раніше за поданням СБУ РНБО України застосувала до нього санкції. Оскільки клірик переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території Луганщини, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності”, - додали в СБУ.

Нагадаємо, що ЗСУ влучним ударом підпалили нафтово-мастильні склади у тимчасово окупованому Луганську.

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