Зеленський надіслав таємне послання Путіну щодо територіальних поступок - ЗМІ

Президент під час візиту в Естонію був одягнутий у светр з числами 48.3794° та 31.1656°.

Президент України Володимир Зеленський міг послати російському диктатору Путіну таємний сигнал.

Про це пише телеграм-канал “BILD на русском”.

Як зазначається, під час відвідування Естонії Зеленський зустрівся зі прем'єр-міністром Каєю Каллас. Президент був одягнутий у светр з числами 48.3794° та 31.1656°. Оглядач BILD вважає, що це є прихованим послання від Зеленського для Путіна.

Цифри зі светра - це координати села Добровеличківка Кіровоградської області України. Там розташований географічний центр країни в офіційно визнаних межах 1991 року.

“У селі встановлено пам'ятний знак на місці, де сходяться українські паралелі та меридіани. Цим Зеленський сигналізує, що відмовляється від будь-яких територіальних поступок і не збирається визнавати жодної зміни меж своєї країни”, - пише BILD.

Нагадаємо, що Зеленський відповів, коли може закінчитися війна і від чого це залежить.

Читайте також: