Росіяни вдарили по Херсону: загинула жінка

У п'ятницю, 12 січня, окупаційні війська Російської армії атакували Херсон. За попередньою інформацією, загинула місцева мешканка.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Російська армія вдарила по Херсону. Попередньо, загинула жінка", - йдеться у дописі.

Прокудін наголосив, що наразі більш детальна інформація уточнюється.

Нагадаємо, щодень російські окупанти знищують Херсонщину. Протягом минулої доби, 11 січня 2024, війська РФ з різних видів озброєння випустили по території області 310 снарядів. Внаслідок російської збройної агресії загинула одна людина.

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