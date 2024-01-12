Ваші предки могли перебувати у культі: ви навіть не підозрювали, що означають ці прізвища

Деякі сучасні українські прізвища можуть нести в собі відбиток дохристиянських культів, що були розповсюджені на цій території.

Вчений-мовознавець, знавець у сфері ономастики (розділ мовознавства про сукупність власних імен об'єктів) Дмитро Бучко у своїй роботі "Прізвища Бойківщини та язичництво східних слов’ян" розповів про прізвища, які, на його думку, пов'язані із дохристиянськими культами, що були популярними на території сучасної України.

Кожне україньске прізвище несе у собі частинку історії і може багато розповісти про предків людини, яка його носить. Але багато хто про це навіть і не здогадується. Наприклад, родові імена, які походять від дохристиянських культів.

Вчений впевнений, що антропоніми, які мають початкову семантику "флори" можуть відноситися саме до язичницьких релігій, що існували серед наших предків. Найчастіше такі родові імена походять від назв рослин, кущів, дерев, грибів, овочів, частин рослин і плодів.

Тому, якщо ваше прізвище Дубовий, Дубицький, Дубовський, Дубовець, Липка, Вільховий, Граб, Кленовий, Слива, Осокін, Очеретняний, Горошко, Горохов, Лобода, Череда, Кропива, Лепеха, Хмеленко, Квітка, Квітченко, Лозовий, Лозинський, Качан, Качанова, Колосов, Шишкін, Тичинська, Лоза, Бульба, Капуста, Капустін, Редька, Буряк, Огурцов, Боровик, Грибовський, Дубовик, можливо, ваші предки перебували у дохристиянському культі, за що і отримали своє родове ім'я.

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