Россияне ударили по Херсону: погибла женщина

В пятницу, 12 января, оккупационные войска Российской армии атаковали Херсон. По предварительной информации, погибла местная жительница.

Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Российская армия ударила по Херсону. Предварительно погибла женщина", — говорится в сообщении.

Прокудин подчеркнул, что в настоящее время более подробная информация уточняется.

Напомним, ежедневно российские оккупанты уничтожают Херсонщину. За прошедшие сутки, 11 января 2024 года, войска РФ по разным видам вооружения выпустили по территории области 310 снарядов. В результате российской вооруженной агрессии погиб один человек.

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