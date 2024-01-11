Ловушка для врага — военный эксперт о плацдарме ВСУ на левобережье Херсона

Вблизи села Крынки на левобежье Херсонщины продолжаются ожесточенные бои. Там ВСУ пытаются удержать и расширить свои позиции.

Об этом рассказал военный эксперт Владислав Селезнев, сообщает "24 Канал".

"Украинский плацдарм в Крынках – это ловушка для вражеской армии, ведь россияне пытаются каждый раз оттеснить наши войска с левого на правый берег и попадают под удар украинской артиллерии, которая превращает в пепел огромное количество личного состава вражеской армии и техники. Однако сейчас возникла критическая ситуация с обеспечением украинских бойцов", – рассказал Селезнев.

По его словам, то, что делают наши военные, которые держат участок фронта на левом берегу Днепра, это вне человеческих возможностей. Но даже вопреки всем трудностям наши воины ведут оборонительные бои и держат плацдарм.

"Мужество, рвение и героизм наших морских пехотинцев, воинов территориальной обороны и пограничников уже сейчас навеки вписаны в историю этой войны", — добавил Селезнев.

Военный эксперт убежден, что в нынешних условиях вряд ли удастся построить понтонные мостовые переправы и обеспечить постоянную логистику между правым и левыми берегами, ведь враг следит за перемещением даже небольших скоростных катеров и лодок.

Напомним, начальница Объединенного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что российские оккупационные войска на южном фронте пытаются компенсировать обстрелами из артиллерии ограниченную возможность наносить удары с воздуха. По ее словам, захватчики понимают, что возможно не смогут дождаться поддержки с воздуха, поскольку это очень опасное направление для использования авиации.

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