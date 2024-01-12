В Ірані відреагували на удари у США і Британії в Ємені

В Ірані заявили, що рішуче засуджують удари Сполучених Штатів Америки та Великої Британії по по хуситах у Ємені,

Про це заявив офіційний представник МЗС Ірану Нассер Канааніе, повідомляє IRNA.

"Ці навмисні напади не матимуть ніякого результату, окрім ескалації напруги та нестабільності в регіоні", - наголошує дипломат.

За його словами, атаки США та Британії - це навмисна дія. Також він назвав удари явним порушенням суверенітету та територіальної цілісності Ємену, порушенням міжнародних законів і правил.

Представник зовнішньополітичного відомства Ірану закликав міжнародну спільноту "попередити розповсюдження війни, нестабільності та відсутність безпеки у регіоні за допомогою відповідних реакцій та дій".

Нагадаємо, вночі проти 12 січня США та Велика Британія авіаударів по військових об’єктах хуситів у Ємені у відповідь на їхні атаки по комерційних суднах у Червоному морі. Свої атаки хусити розпочали у жовтні, вступивши у конфлікт між Ізраїлем на ХАМАСом на боці останнього.

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