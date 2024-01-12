В Росії прокоментували атаки США і Британії на хуситів в Ємені

Російська Федерація відреагувала на удари Сполучених Штатів Америки і Великої Британії по по хуситах у Ємені, цинічно засудивши атаку.

Про це заявила речниця МЗС Росії Марія Захарова.

За її словами, Москва закликає міжнародну спільноту "виступити із засудженням нападу на Ємен, активізувати зусилля для запобігання ескалації".

Крім того, Захарова цинічно про "повну зневагу міжнародним правом в ім'я ескалації ситуації". Що більше - дії країн вона назвала "черговим прикладом збочення англосаксами резолюцій Радбезу ООН".

Слід зауважити, Росія навіть скликає засідання Радбезу ООН після атаки на хуситів в Ємені. Слід зауважити, що між двома країнами від 1955 року встановлені дипломатичні відносини.

Нагадаємо, вночі проти 12 січня США та Велика Британія авіаударів по військових об’єктах хуситів у Ємені у відповідь на їхні атаки по комерційних суднах у Червоному морі. Свої атаки хусити розпочали у жовтні, вступивши у конфлікт між Ізраїлем на ХАМАСом на боці останнього. Детальніше про про атаку та її причини - у матеріалі ТСН.ua.

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