В России прокомментировали атаки США и Британии на хуситов в Йемене

Российская Федерация отреагировала на удары Соединенных Штатов Америки и Великобритании по хуситам в Йемене, цинично осудив атаку.

Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, Москва призывает международное сообщество "выступить с осуждением нападения на Йемен, активизировать усилия по предотвращению эскалации".

Кроме того, Захарова цинично о "полном пренебрежении международным правом во имя эскалации ситуации". Что больше — действия стран она назвала "очередным примером извращения англосаксами резолюций Совбеза ООН".

Следует заметить, что Россия даже созывает заседание Совбеза ООН после атаки на хуситов в Йемене. Следует отметить, что между двумя странами с 1955 года установлены дипломатические отношения.

Напомним, ночью против 12 января США и Великобритания авиаударов по военным объектам хуситов в Йемене в ответ на их атаки по коммерческим судам в Красном море. Свои атаки хуситы начали в октябре, вступив в конфликт между Израилем на ХАМАС на стороне последнего. Детальнее об атаке и ее причинах — в материале ТСН.ua.

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