В Иране отреагировали на удары в США и Великобритании в Йемене

В Иране заявили, что решительно осуждают удары Соединенных Штатов Америки и Великобритании по хуситам в Йемене.

Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Нассер Канаание, сообщает IRNA.

"Эти умышленные нападения не будут иметь никакого результата, кроме эскалации напряжения и нестабильности в регионе", — отмечает дипломат.

По его словам, атаки США и Британии – это умышленное действие. Также он назвал удары явным нарушением суверенитета и территориальной целостности Йемена, нарушением международных законов и правил.

Представитель внешнеполитического ведомства Ирана призвал международное сообщество "предупредить распространение войны, нестабильности и отсутствие безопасности в регионе посредством ответных реакций и действий".

Напомним, ночью против 12 января США и Великобритания авиаударов по военным объектам хуситов в Йемене в ответ на атаки по коммерческим судам в Красном море. Свои атаки хуситы начали в октябре, вступив в конфликт между Израилем на ХАМАС на стороне последнего.

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