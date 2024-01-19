Дело Гринкевича: суд арестовал трех фигурантов с залогом по полмиллиарда

Фигуранты дела будут содержаться под стражей по меньшей мере до 16 марта.

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей трем из 5-ти фигурантов по делу об сделках с закупками одежды и белья для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

"По ходатайствам Офиса Генерального прокурора Печерский районный суд столицы избрал меры пресечения в виде содержания под стражей трем подозреваемым в уголовном производстве по поставке некачественной одежды для ВСУ почти на 1 млрд гривен", — говорится в заявлении.

В качестве альтернативы суд определил возможность внесения залога в размере более 500 млн. грн. для каждого из арестованных.

В прокуратуре заявили, что четвертый участник преступной схемы находится под стражей с 29 декабря 2023 года, пятый – объявлен в розыск.

"Им инкриминируют создание преступной организации и участие в ней, а также мошенничество, совершенное в условиях военного положения в особо крупных размерах (ч.ч. 1,2 ст. 255, ч 5 ст. 190 УК Украины)", — говорится в сообщении .

Напомним, ранее сообщалось, что Печерский районный суд города Киева назначил меру пресечения одному из фигурантов дела Гринкевичей по поставкам некачественной одежды для ВСУ.

Кроме того, ранее информировали, что Национальный авиационный университет и Киевский национальный университет им. Шевченко заключили соглашения на питание с Министерством обороны, выставив цены больше, чем скандальные подрядчики Гринкевич и Глиняна.

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