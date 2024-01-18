Роман Гринкевич объявлен во всеукраинский розыск

В Украине объявлен в розыск Роман Гринкевич – участник преступной группировки на оборудках с закупками для ВСУ.

Государственное бюро расследований объявило в розыск Романа Гринкевича – одного из членов организованной преступной группы, причастной к махинациям на закупках для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщила советница ДБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона.

По ее словам, на днях бюро разоблачило деятельность упомянутой преступной группировки, которая нанесла ущерб госбюджету на сумму почти 1 миллиард гривен.

"Вчера (17 января - ред.) проводился ряд неотложных обысков, чтобы найти и задержать членов преступной группировки, в том числе родственника львовского бизнесмена. К сожалению, его пока не нашли, но подозрение в мошенничестве и участии в преступной группировке ему объявлено в установленном законом порядке", — подчеркнула Татьяна Сапьян.

Пятерым участникам группы уже сообщено о подозрении и задержано, однако Роман Гринкевич скрывается и объявлен в розыск.

"Если вам известно о его местонахождении сообщайте правоохранительным органам. Границу он официально не пересекал", — отметила она.

Напомним, в четверг, 18 января, львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу, его сыну Роману Гринкевичу и другим участникам преступной схемы, которые наживались на ВСУ, должны были выбрать меру пресечения. Однако Гринкевича меньшего так и не задержали, где он сейчас – неизвестно.

Ранее Роман Гринкевич утверждал, что деятельность его семьи происходила якобы в условиях действующего законодательства, поэтому его семья не будет оправдываться, потому что якобы "не в чем", и бежать за границу они не планируют.

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