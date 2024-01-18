Три составляющие, которые нужны для победы Украины: мнение Яроша

Нет сомнений, что наше государство вернет все свои территории.
Украина обязательно победит в войне против России. Чтобы этого добиться, нам нужно три составляющих.
Об этом написал военный Дмитрий Ярош.
Три составляющие победы
По субъективному мнению Яроша, для победы Украины нужны:
- национальное единство и мотивация общества;
- боеприпасы, современная инновационная техника и оружие в условно достаточном объеме;
- уменьшение количества влиятельных воров, приспособленцев и идиотов в системе власти не только.
"Убежден в победе. Слава Украине!", – подытожил он.
Напомним, командир штурмовиков Владимир Фокин описал стратегию, которая, по его мнению, поможет Украине выиграть войну.
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