Известного украинского актера избили в Днепре

Известного украинского актера Николая Лемешко избили в Днепре.

Как сообщается на официальной странице в Facebook Черниговского драмтеатра, инцидент произошел 17 января. Театральная труппа приехала с гастролями в город. В частности, актеры должны были сыграть спектакль в Днепровском драмтеатре.

Перед началом они должны были выгрузить весь реквизит и занести его в помещение. Подъехать к внутреннему двору театра автобус не мог из-за перекрытого заезда, поэтому пришлось вылаживать костюмы и другие вещи прямо у центрального входа. Однако впоследствии подъехал директор Днепровского драмтеатра, который в грубой форме потребовал отогнать автобус.

Пост об избиении актера Николая Лемешко / Фото: facebook.com/ChernihivTheatre

"Из машины вышли два человека — директор театра и неизвестный мужчина. В грубой форме требовали отогнать автобус и остановить процесс выгрузки. Когда их требования не были выполнены, директор, опять же в грубой форме, попросил Николая Лемешко позвать водителя. Николай сообщил, что мы физически не можем отогнать автобус, потому что проезд заблокирован другими автомобилями", — говорится в сообщении.

Актер Николай Лемешко / Фото: facebook.com/ChernihivTheatre

После своих слов актер Николай Лемешко получил удар по лицу. На место была вызвана полиция. Правоохранители уже начали расследование за фактор избиения актера.

Актера Николая Лемешко избили / Фото: facebook.com/ChernihivTheatre

Актера Николая Лемешко избили / Фото: facebook.com/ChernihivTheatre

Напомним, недавно в Днепре избили стендап-юмориста Андрея Пилата. Неприятный инцидент произошел прямо во время концерта.

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