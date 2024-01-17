Украинского стендап-комика избили во время концерта в Днепре

Украинского стендап-комика Андрея Пилата избили прямо во время концерта.

Инцидент произошел в Днепре. Именно тогда должна выступать юмористка Алла Волкова. Однако один из зрителей неожиданно поднялся на сцену. Он не давал Алле начать выступление, а конфликтовал с ней.

Мужчину настойчиво попросили покинуть шоу и пообещали ему вернуть деньги. До выхода его проводил другой юморист Андрей Пилат. Однако мужчина не торопился так быстро уходить из зала. Перед тем, как покинуть помещение, он ударил юмориста в ухо.

Украинского комика Андрея Пилата избили прямо во время концерта

Андрей Пилат уже прокомментировал инцидент, что произошел в Днепре. Он заверил, что с ним все хорошо. Дальше поднимать эту тему юморист не будет, потому что не желает на этом хайповать.

"Я на таком не хайпую, но и не хочу, чтобы такое еще раз повторилось на стендапах у других комиков", — прокомментировал Андрей.

Пост Андрея Пилата / Фото: instagram.com/pilatstandup

Напомним, недавно певец Фагот вспомнил, как избил российского шоумена Сергея Зверева. Музыкант рассказал, как и почему между ними произошел конфликт.

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