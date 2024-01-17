Враг продолжает обстреливать Харьковщину: ранен 10-летний мальчик

Оккупанты ударили по административному зданию.

Сегодня, 17 января, оккупанты нанесли удар КАБом по селу Малый Бурлук Купянского района. В результате атаки противника пострадал ребенок.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Как отметил глава ОВА, 10-летний мальчик получил травматическую ампутацию нижней конечности. Пострадавший был доставлен в больницу.

Ранее в Харьковской области оккупанты сбросили авиабомбы на зернохранилище.

Читайте также: