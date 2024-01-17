Враг продолжает обстреливать Харьковщину: ранен 10-летний мальчик

Оккупанты ударили по административному зданию.
Сегодня, 17 января, оккупанты нанесли удар КАБом по селу Малый Бурлук Купянского района. В результате атаки противника пострадал ребенок.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Как отметил глава ОВА, 10-летний мальчик получил травматическую ампутацию нижней конечности. Пострадавший был доставлен в больницу.
Ранее в Харьковской области оккупанты сбросили авиабомбы на зернохранилище.
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