В Крыму прозвучала серия взрывов: Крымский мост снова в дыму

В среду, 17 января, во временно захваченном Крыму раздались взрывы.

На Крымском полуострове неспокойно. Местные сообщают, что в Севастополе раздалась воздушная тревога, после чего были слышны звуки взрывов.

Шумно было также в Саках, вблизи которых расположена российская авиабаза и другие стратегические объекты.

Кроме того, россияне перекрыли незаконный крымский мост. На нем традиционно появился дым.

Так называемый "губернатор" временно оккупированного РФ Севастополя Михаил Развожаев заявил, что это их военные маскируют сооружение.

Впоследствии стало известно о так называемом "дымовом занавесе" по всей Севастопольской бухте, а также в Феодосии в военном порту.

Севастопольская бухта в дымовом занавесе 17 января / Фото: Telegram / Крымский ветер

Напомним, "зубы дракона" уже в Евпатории. Россияне принялись экстренно укреплять фортификации во временно оккупированном Крыму. Что происходит на полуострове, переходит ли Путин "в оборону", как это влияет на перспективы Украины освободить Крым и почему на Западе вдруг изменили риторику украинского контрнаступления, говорится в эксклюзиве TSN.UA.

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