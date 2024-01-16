РФ готовится к боям в Евпатории?: что происходит в Крыму

"Зубы дракона" уже в Евпатории? Россияне принялись экстренно укреплять фортификации во временно оккупированном Крыму.

Что происходит, переходит ли Путин "в оборону", как это влияет на перспективы Украины освободить Крым и почему на Западе вдруг изменили риторику украинского контрнаступления, говорится в эксклюзиве Артема Зябкина TSN.UA.

Оккупанты строят оборону в Крыму!

Партизаны движения АТЕШ на оккупированном полуострове фиксируют активизацию врага вокруг Евпатории. В городе на западном побережье Крыма и его окрестностях враг создает новые линии обороны, причем речь идет о серьезных инженерных сооружениях, свидетельствующих о том, что враг готовится к боям за полуостров. Глядя на них, можно заключить – россияне всерьез воспринимают угрозу высадки украинского десанта.

Партизаны отчитываются, что прежде всего россияне строят фортификации вокруг города и его окрестностей, вдоль береговой линии озера Сасык-Сиваш юго-восточнее Евпатории, вдоль важной для них железной дороги и севернее города возле залива Донузлав.

Так же укрепляют побережье оккупанты и чуть севернее – у села Межводное. Там российские военные также установили так называемые зубы дракона с колючим дротом. Партизанам удалось быстро прошмыгнуть мимо российских позиций и все запечатлеть для украинских сил обороны.

Агенты движения утверждают, что такое поведение россиян для них не новость! После появления плацдарма на левобережье Херсонщины и успешной обороны на занятом участке, ВСУ находятся буквально на крыльце оккупированного полуострова – в 65 километрах от перешейка в Крым.

Причем обеспокоены не только просто коллаборанты, но и кремлевская верхушка. После серии успешных ударов ВСУ по Севастополю, Евпатории и аэродрому близ Сак, к которому, конечно, присоединились и партизаны из АТЕШ (фото аэродрома они добавляют), из Москвы в Крым вылетел российский президентский спецборт. Конечно, там не было труса Путина. Но, как предполагают партизаны, от него в Севастополь точно кто-то прибыл с проверкой, чтобы как следует "дать на орехи" гауляйтерам за все промахи.

Кремль "ждет" ВСУ в Крыму?

Именно удары украинских сил по ПВО и базам окупантов в Крыму, а также фактическое изгнание Черноморского флота РФ с полуострова стали главными достижениями ВСУ за весь 2023 год. Чего стоит только удар по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе. На этом акцентируют как украинские, так и западные эксперты, признают это политики. Как видите, обеспокоены развитием событий в Крыму и сами оккупанты.

Но готова ли Украина освободить Крым в ближайшее время? Откровенно говоря – вряд ли. Пока обе стороны не могут получить значительного преимущества на фронте. Как ранее писал военный обозреватель и журналист немецкого издания Bild Юлиан Репке, российское осенне-зимнее наступление выдохлось. Несмотря на многотысячные потери в живой силе и сотни единиц утраченной техники, россияне не смогли значительно продвинуться ни на одном из участков фронта.

Горячее всего – под Авдеевкой, но и там, несмотря на постоянные вопли пропагандистов, украинские защитники держат оборону. Как прогнозируют в ГУР, Россия продолжит давить именно здесь. Разведчики назвали текущую задачу, которую дал российским военным Путин.

"Видимо, будем отталкиваться от того, какие стратегические цели ставит для себя Российская Федерация. То, что они пытались сделать и достичь изначально так называемой "СВО", не достигнуто. Соответственно, одна из остающихся у Москвы стратегических целей — это выход на административные границы Луганской и Донецкой областей.

Второе, что они сейчас будут делать (и это уже мы видим по тем документам, которые есть в нашем распоряжении) – это удержание захваченных территорий, которые находятся под временной оккупацией", – отметил представитель ГУР Вадим Скибицкий.

Среди задач россиян также попытаться уничтожить украинскую ПВО и авиацию. Уже готовы в России подбросить в жерло войны и новое мясо – регионы почти готовы к очередной волне мобилизации.

В то же время, новый закон о мобилизации в Украине несколько задерживается. Как пишет народный депутат Алексей Гончаренко, в лучшем случае соответствующий законопроект попадет в Раду только в феврале. Причина, по его словам, в том, что в правительстве никак не могут согласовать, что в него будет входить, а что нужно убрать. В Кабмине же обещают подать законопроект через несколько недель.

Что говорят на Западе

В США же срочно требуют у Украины изменить стратегию, утверждает Bloomberg. Соответствующее требование лично от Байдена Зеленскому должен передать советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан 16 января во время встречи на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

По данным издания, в Вашингтоне считают оборону единственной верной стратегией для Украины. При этом, как утверждают журналисты, украинская сторона крайне обеспокоена такими предложениями, потому что любые задержки войны могут сыграть на руку Путина.

Трамп снова несет бред

Кстати, экс-президент США Дональд Трамп в очередной раз накормил своих избирателей порцией вопиющей чепухи. 16 января он выиграл первые президентские праймериз в штате Айова – закрытое голосование среди представителей республиканцев в регионе, и заявил, что если его снова изберут президентом, он сразу же завершит войну в Украине, потому что якобы хорошо знает как Путина, так и Зеленского.

Ну тут так сказать ситуация неизменна. Как уже много раз говорил президент Зеленский: если Трамп имеет конкретное предложение, то пусть предлагает. Но если она будет включать в себя уступки Путину, в частности, отказ от украинских территорий, то такое соглашение Украине не нужно.

Почему Украине стоит перейти в оборону?

Если уж переходить в оборону, то наши союзники должны поставить нам еще больше оружия. Такой ответ, по информации Bloomberg, дала сейчас Украина Штатам. Напомним, что в Конгрессе до сих пор продолжаются распри вокруг выделения помощи Украине, Израилю и Тайваню. Все из-за нерешенных проблем с мексиканской границей. Проголосовать за или против конгрессмены будут иметь шанс в конце января.

С начала 2024 года Украина осталась без помощи США, а Вашингтон – самый большой донор Украины как по финансам, так и по вооружениям.

Кулеба сделал громкое заявление

Украина будет бороться до последнего, даже если для этого придется сражаться лопатами. Такое громкое заявление сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Украинцы просто не могут иначе, ведь на кону – существование целого народа. В 2024-м министр прогнозирует еще больше поражений для РФ, а еще сравнил Путина с Гитлером. Тот тоже верил в свою победу до последнего и всячески это демонстрировал.

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РОССИЯ ГОТОВИТСЯ К БОЯМ В ЕВПАТОРИИ! Что происходит в Крыму? Горячие подробности!