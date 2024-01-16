РФ готується до боїв у Євпаторії?: що відбувається в Криму

“Зуби дракона” уже в Євпаторії? Росіяни взялись екстрено укріплювати фортифікації в тимчасово окупованому Криму.

Що відбувається, чи переходить Путін “в оборону”, як це впливає на перспективи України звільнити Крим та чому на Заході раптом змінили риторику щодо українського контрнаступу, йдеться в ексклюзиві Артема Зябкіна TSN.UA.

Окупанти будують оборону в Криму!

Партизани руху АТЕШ на окупованому півострові фіксують неабияку активізацію ворога навколо Євпаторії. У місті на західному узбережжі Криму та його околицях ворог створює нові лінії оборони, при чому йдеться про серйозні інженерні споруди, які свідчать про те, що ворог готується до боїв за півострів. Дивлячись на них, можна зробити висновок – росіяни всерйоз сприймають загрозу висадки українського десанту.

Партизани звітують, що передусім росіяни будують фортифікації навколо міста та його околиць, вздовж берегової лінії озера Сасик-Сиваш на південний схід від Євпаторії, вздовж важливої для них залізничної дороги та на північ від міста біля заливу Донузлав.

Так само укріплюють узбережжя окупанти і трохи північніше – біля села Міжводного. Там російські військові також уже встановили так звані зуби дракона з колючою проволокою. Партизанам вдалося швидко прошмигнути повз російські позиції і все зафільмувати для українських сил оборони.

Агенти руху стверджують, що така поведінка росіян для них не новина! Після появи плацдарму на лівобережжі Херсонщині та успішної оборони на зайнятій ділянці, ЗСУ перебувають буквально на ганку окупованого півострова – за 65 кілометрів від перешийку у Крим.

При чому, занепокоєні не тільки просто колаборанти, а й кремлівська верхівка. Після серії успішних ударів ЗСУ по Севастополю, Євпаторії та аеродрому поблизу Сак, до якого, звісно, долучились і партизани з АТЕШ (фото аеродрому вони додають), з Москви до Криму вилетів російський президентський спецборт. Звісно, що там не було боягуза Путіна. Але, як припускають партизани, від нього у Севастополь точно хтось таки прибув з перевіркою, щоб як треба натовкти гауляйтерам за всі “промахи”.

Кремль “чекає” ЗСУ в Криму?

Саме удари українських сил по ППО та базах окупантів у Криму, а також фактичне вигнання Чорноморського флоту РФ з півострова стали головними здобутками ЗСУ за весь 2023 рік. Чого вартий лише удар по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі. На цьому акцентують як українські, так і західні експерти, визнають це й політики. Як бачите, занепокоєні розвитком подій у Криму і самі окупанти.

Але чи готова Україна звільнити Крим найближчим часом? Відверто кажучи – навряд. Наразі обидві сторони не можуть здобути значної переваги на фронті. Як раніше писав військовий оглядач та журналіст німецького видання Bild Юліан Рьопке, російський осінньо-зимовий наступ видохся. Попри багатотисячні втрати у живій силі та сотні одиниць втраченої техніки, росіяни не змогли значно просунутись на жодній із ділянок фронту.

Найгарячіше – під Авдіївкою, але й там, попри постійні брехливі волання пропагандистів, українські захисники тримають оборону. Як прогнозують у ГУР, Росія продовжить тиснути саме тут. Розвідники назвали поточне завдання, яке дав російським військовим Путін.

"Мабуть, будемо відштовхуватися від того, які стратегічні цілі ставить для себе Російська Федерація. Те, що вони намагалися зробити і досягти від початку так званої "СВО", не досягнуто. Відповідно, одна зі стратегічних цілей, що залишається у Москви – це вихід на адміністративні кордони Луганської і Донецької областей.

Друге, що вони зараз будуть робити (і це вже ми бачимо по тих документах, які є в нашому розпорядженні) – це втримання захоплених територій, які наразі перебувають під тимчасовою окупацією", – зазначив представник ГУР Вадим Скібіцький.

Серед завдань росіян також – спробувати знищити українську ППО та авіацію. Уже готові в Росії підкинути в жерло війни і нове “м’ясо” – регіони майже готові до чергової хвилі мобілізації.

Водночас новий закон про мобілізацію в Україні дещо затримується. Як пише народний депутат Олексій Гончаренко, у кращому разі відповідний законопроєкт потрапить в Раду лиш у лютому. Причина, за його словами в тому, що в уряді ніяк не можуть узгодити, що до нього входитиме, а що потрібно прибрати. В Кабміні ж обіцяють подати законопроєкт за кілька тижнів.

Що кажуть на Заході

У США ж терміново вимагають в України змінити стратегію, стверджує Bloomberg. Відповідну вимогу особисто від Байдена Зеленському нібито має передати радник Білого дому з нацбезпеки Джейк Салліван 16 січня під час зустрічі на полях Всесвітнього економічного форуму в швейцарському Давосі.

За даними видання, у Вашингтоні вважають оборону єдиною вірною стратегією для України. При цьому, як стверджують журналісти, українська сторона вкрай занепокоєна такими пропозиціями, бо будь-які затримки у війни можуть зіграти на руку Путіна.

Трамп знову несе маячню

До речі, експрезидент США Дональд Трамп вкотре нагодував своїх виборців порцією кричущої нісенітниці. 16 січня він виграв перші президентські праймеріз в штаті Айова – закрите голосування серед представників республіканців у регіоні, та заявив, що якщо його знову оберуть президентом він одразу ж завершить війну в Україні, бо нібито добре знає як Путіна, так і Зеленського.

Ну тут так би мовити ситуація незмінна. Як уже багато разів казав президент Зеленський: якщо Трамп має конкретну пропозицію, то нехай пропонує. Але якщо вона включатиме в себе поступки Путіну, зокрема відмову від українських територій, то така угода Україні не потрібна.

Чому Україні “варто” перейти в оборону?

Якщо вже і переходити в оборону, то наші союзники мають поставити нам ще більше зброї. Таку відповідь, за інформацією Bloomberg, дала наразі Україна Штатам. Нагадаємо, що у Конгресі досі тривають чвари навколо виділення допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Все через невирішені проблеми з мексиканським кордоном. Проголосувати “за” чи “проти” конгресмени матимуть шанс наприкінці січня.

Від початку 2024-го Україна залишилась без допомоги США, а Вашингтон – найбільший донор України як по фінансах, так і по озброєннях.

Кулеба зробив гучну заяву

Україна буде боротися до останнього, навіть якщо для цього доведеться воювати лопатами. Таку гучну заяву зробив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Українці просто не можуть інакше, адже на кону – існування цілого народу. Натомість у 2024-му міністр прогнозує ще більше поразок для РФ, а ще порівняв Путіна з Гітлером. Той також вірив у свою перемогу до останнього і всіляко це демонстрував.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

РОСІЯ ГОТУЄТЬСЯ ДО БОЇВ У ЄВПАТОРІЇ! Що відбувається в Криму?! Гарячі подробиці!