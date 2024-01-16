Бронь від мобілізації для співробітників ОПК: що вирішив Кабмін

Обмеження щодо цього питання були скасовані.

Український уряд вирішив змінити порядок бронювання військовозобов'язаних працівників підприємств оборонно-промислового комплексу. Обмеження щодо цього питання було скасовано.

Про це йдеться у заяві Міністерства економіки України з посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів України.

За інформацією відомства, сьогодні, 16 січня, під час засідання Кабміну було внесено зміни до постанови №76 від 27 січня 2023 року.

Зміни передбачають, що військовозобов'язані співробітники підприємств, установ та організацій, які Мінстратегпром визначив критично важливими у сфері оборонно-промислового комплексу, бронюються:

незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності;

без обмежень за кількістю військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню.

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“Тепер підприємства оборонно-промислового комплексу зможуть бронювати своїх військовозобов'язаних працівників без обмежень за кількістю та без урахування рівня дефіцитності їхньої військової спеціальності”, — пояснив заступник міністра економіки Ігор Фоменко.

За його словами, це дозволить посилити потенціал оборонно-промислового комплексу та забезпечити підприємствам можливість стабільно працювати та нарощувати обсяги виробництва.

Раніше повідомлялося, що у новому законопроєкті про мобілізацію народних депутатів можуть позбавити права на бронювання.

Водночас, у цьому документі розглядали можливість надати місцевим органам влади повноважень щодо отримання громадянами відстрочки. За словами юриста і адвоката Ростаслава Кравця, такі повноваження несуть великі корупційні ризики.