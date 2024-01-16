Бронь от мобилизации для сотрудников ОПК: что решил Кабмин

Ограничения по этому вопросу были отменены.

Украинское правительство решило изменить порядок бронирования военнообязанных работников предприятий оборонно-промышленного комплекса. Ограничения по этому вопросу были отменены.

Об этом говорится в заявлении Министерства экономики Украины со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.

По информации ведомства, сегодня, 16 января, во время заседания Кабмина были внесены изменения в постановление №76 от 27 января 2023 года.

Изменения предполагают, что военнообязанные сотрудники предприятий, учреждений и организаций, которые Минстратегпром определил критически важные в сфере оборонно-промышленного комплекса, бронируются:

независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности;

без ограничений по количеству военнообязанных, подлежащих бронированию.

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"Теперь предприятия оборонно-промышленного комплекса смогут бронировать своих военнообязанных работников без ограничений по количеству и без учета дефицитности их военной специальности", — пояснил замминистра экономики Игорь Фоменко.

Это позволит усилить потенциал оборонно-промышленного комплекса и обеспечить предприятиям возможность стабильно работать и наращивать объемы производства.

Ранее сообщалось, что в новом законопроекте о мобилизации народных депутатов могут быть лишены права на бронирование.

В то же время, в этом документе рассматривалась возможность предоставления местным органам власти полномочий по получению гражданами отсрочки. По словам юриста и адвоката Ростаслава Кравца, такие полномочия несут большие коррупционные риски.