Бронь от мобилизации для сотрудников ОПК: что решил Кабмин

Ограничения по этому вопросу были отменены.
Украинское правительство решило изменить порядок бронирования военнообязанных работников предприятий оборонно-промышленного комплекса. Ограничения по этому вопросу были отменены.
Об этом говорится в заявлении Министерства экономики Украины со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.
По информации ведомства, сегодня, 16 января, во время заседания Кабмина были внесены изменения в постановление №76 от 27 января 2023 года.
Изменения предполагают, что военнообязанные сотрудники предприятий, учреждений и организаций, которые Минстратегпром определил критически важные в сфере оборонно-промышленного комплекса, бронируются:
- независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности;
- без ограничений по количеству военнообязанных, подлежащих бронированию.
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"Теперь предприятия оборонно-промышленного комплекса смогут бронировать своих военнообязанных работников без ограничений по количеству и без учета дефицитности их военной специальности", — пояснил замминистра экономики Игорь Фоменко.
Это позволит усилить потенциал оборонно-промышленного комплекса и обеспечить предприятиям возможность стабильно работать и наращивать объемы производства.
Ранее сообщалось, что в новом законопроекте о мобилизации народных депутатов могут быть лишены права на бронирование.
В то же время, в этом документе рассматривалась возможность предоставления местным органам власти полномочий по получению гражданами отсрочки. По словам юриста и адвоката Ростаслава Кравца, такие полномочия несут большие коррупционные риски.