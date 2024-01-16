В Украине сильный ветер и мороз до -15°: прогноз погоды на 17 января

В Укргидрометцентре предупредили об гололеде.

В Украине на 17 января ожидается переменная облачность. Без осадков, только в Карпатском регионе небольшой снег и мокрый снег.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

На дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 7-12°, в северной части до 15° мороза, днем 1-6°, на севере и северо-востоке страны 4-9° мороза; в Закарпатье и в южной части ночью 2-7° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла, в Крыму 2-7° тепла.

Погода в Украине 17 января / Фото: Укргидрометцентр

Какая будет погода в Киеве и области

В Киевской области 17 января ожидается переменная облачность, без осадков.

На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 10-15°, днем от 4-9° мороза.

В Киеве ночью 10-12°, днем 5-7° мороза.

Напомним, в Киеве и области 16 января ожидаются сильные порывы ветра: 15-18 м/с.

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