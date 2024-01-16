В Україні буде сильний вітер і мороз до -15°: прогноз погоди на 17 січня

В Укргідрометцентрі попередили про ожеледицю.

В Україні на 17 січня очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише в Карпатському регіоні невеликий сніг та мокрий сніг.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 7-12°, у північній частині до 15° морозу, вдень 1-6°, на півночі та північному сході країни 4-9° морозу; на Закарпатті та у південній частині вночі 2-7° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла, в Криму 2-7° тепла.

Погода в Україні 17 січня / Фото: Укргідрометцентр

Якою буде погода у Києві та області

На Київщині 17 січня очікується мінлива хмарність, без опадів.

На дорогах ожеледиця.

Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°, вдень від 4-9° морозу.

У Києві вночі 10-12°, вдень 5-7° морозу.

Нагадаємо, у Києві та області 16 січня очікуються сильні пориви вітру: 15-18 м/с.

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