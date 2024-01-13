Закон о мобилизации: депутатов могут лишить брони – СМИ

Украинских депутатов или других представителей истеблишмента могут оставить без брони от мобилизации. Решение, скорее всего, будет принято.

Об этом говорится в статье "РБК-Украина" "Отбили подачу. Почему Рада завернула закон о мобилизации и кто поссорил "слуг народа" с Банковой".

По информации издания, разработчики законопроекта настроены пойти на частичное смягчение норм, но общую концепцию при этом оставят – в частности, в отношении ограничений уклонистов.

"Пока варианта не видно. Понятно, что нужно расширять базу мобилизованных. Но как это сделать без карательных мер для уклонистов, непонятно. Очевидно, будем убирать бронь для депутатов, чиновников и тому подобное, чтобы показать, что все равны. Практического смысла в этом немного, но иначе народ не поймет", — сказал в разговоре с изданием один из депутатов от "Слуги народа".

Как говорится в материале, еще одна идея – отказаться от принятия единого крупного законопроекта о мобилизации, заменив его несколькими меньшими и тематическими, например отдельно принять нормы о демобилизации. Но против этого выступает военное руководство.

"Там опасаются, что в один момент получит право на демобилизацию сразу огромное количество военнослужащих — ушедших в армию в первые месяцы полномасштабной войны, а заменить их будет некому", — пишут журналисты.

Напомним, в Раде назвали скандальные нормы, которые точно уберут из законопроекта о мобилизации.

Читайте также ведущие новости дня: