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Закон о мобилизации: депутатов могут лишить брони – СМИ

Закон о мобилизации: депутатов могут лишить брони – СМИ

Верховная рада Украины / Фото: Associated Press

Депутатов Верховной Рады могут оставить без брони от мобилизации.

Украинских депутатов или других представителей истеблишмента могут оставить без брони от мобилизации. Решение, скорее всего, будет принято.

Об этом говорится в статье "РБК-Украина" "Отбили подачу. Почему Рада завернула закон о мобилизации и кто поссорил "слуг народа" с Банковой".

По информации издания, разработчики законопроекта настроены пойти на частичное смягчение норм, но общую концепцию при этом оставят – в частности, в отношении ограничений уклонистов.

"Пока варианта не видно. Понятно, что нужно расширять базу мобилизованных. Но как это сделать без карательных мер для уклонистов, непонятно. Очевидно, будем убирать бронь для депутатов, чиновников и тому подобное, чтобы показать, что все равны. Практического смысла в этом немного, но иначе народ не поймет", — сказал в разговоре с изданием один из депутатов от "Слуги народа".

Как говорится в материале, еще одна идея – отказаться от принятия единого крупного законопроекта о мобилизации, заменив его несколькими меньшими и тематическими, например отдельно принять нормы о демобилизации. Но против этого выступает военное руководство.

"Там опасаются, что в один момент получит право на демобилизацию сразу огромное количество военнослужащих — ушедших в армию в первые месяцы полномасштабной войны, а заменить их будет некому", — пишут журналисты.

Напомним, в Раде назвали скандальные нормы, которые точно уберут из законопроекта о мобилизации.

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