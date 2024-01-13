Утренний обстрел Украины: где раздавались взрывы и где работала ПВО

В Украине масштабная воздушная тревога, объявленная сегодня, 13 января, в 6 часов утра из-за ракетной опасности, длилась почти два часа.

По данным Воздушных сил ВСУ, войска РФ выпустили по территории страны крылатые ракеты из бомбардировщиков Ту-95, а также истребителей МиГ-31 и бомбардировщиков Ту-22.

Где раздавались взрывы – в новости ТСН.ua

Чернигов

В Чернигове были слышны взрывы сегодня утром, 13 января. В районе города работали силы ПВО.

"Пока не разглашаем мест. Все службы работают. Предварительно без пострадавших", — отметил глава ОВА Чаус.

Кременчуг и Днепр

Во время воздушной тревоги утром 13 января прогремели взрывы в Кременчуге Полтавской области. В Днепре также было громко.

Кропивницкий

Около 6:39 прогремели взрывы в Кропивницком.

Полтавщина

Под ударом находилась и Полтавщина.

В ОВА сообщили, что ракета упала, но не разорвалась в частном дворе.

"По остальным областям, где были взрывы — сработало ПВО, о повреждениях не сообщалось", — отметили в ОВА.

Ровенская область

В Ровенской области также раздались взрывы. Во время воздушной тревоги над регионом в небе работали силы противовоздушной обороны.

"В области во время воздушной тревоги работало ПВО. Все обошлось без повреждений и последствий", — говорится в сообщении главы ОВА.

Также взрывы раздавались в Ивано-Франковске. О последствиях пока не сообщается.

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