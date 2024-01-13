Утренний обстрел Украины: где раздавались взрывы и где работала ПВО

Утро началось с воздушной тревоги.
В Украине масштабная воздушная тревога, объявленная сегодня, 13 января, в 6 часов утра из-за ракетной опасности, длилась почти два часа.
По данным Воздушных сил ВСУ, войска РФ выпустили по территории страны крылатые ракеты из бомбардировщиков Ту-95, а также истребителей МиГ-31 и бомбардировщиков Ту-22.
Где раздавались взрывы – в новости ТСН.ua
Чернигов
В Чернигове были слышны взрывы сегодня утром, 13 января. В районе города работали силы ПВО.
"Пока не разглашаем мест. Все службы работают. Предварительно без пострадавших", — отметил глава ОВА Чаус.
Кременчуг и Днепр
Во время воздушной тревоги утром 13 января прогремели взрывы в Кременчуге Полтавской области. В Днепре также было громко.
Кропивницкий
Около 6:39 прогремели взрывы в Кропивницком.
Полтавщина
Под ударом находилась и Полтавщина.
В ОВА сообщили, что ракета упала, но не разорвалась в частном дворе.
"По остальным областям, где были взрывы — сработало ПВО, о повреждениях не сообщалось", — отметили в ОВА.
Ровенская область
В Ровенской области также раздались взрывы. Во время воздушной тревоги над регионом в небе работали силы противовоздушной обороны.
"В области во время воздушной тревоги работало ПВО. Все обошлось без повреждений и последствий", — говорится в сообщении главы ОВА.
Также взрывы раздавались в Ивано-Франковске. О последствиях пока не сообщается.
Читайте также: