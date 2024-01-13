В Кропивницком утром раздавались взрывы: что произошло

Сирены звучали в регионе около двух часов.

Утром 13 января во время масштабной воздушной тревоги в Кропивницком были слышны взрывы. Они были связаны с работой ПВО.

Об этом сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.

"Утро началось массированной вражеской ракетной атакой. В Кировоградской области отработали защитники неба", — проинформировал руководитель ОВА.

По его словам, предварительно обошлось без пострадавших и разрушений.

К слову, в Кировоградской области воздушная тревога продолжалась с 06:21 до 08:12. Командование ВС предупреждало об опасности в регионе. Впоследствии в Кропивницком произошли взрывы.

Как сообщалось, утром 13 января в Украине была объявлена воздушная тревога, связанная с запусками ракет. Воздушные силы предупреждали о взлете МиГов на территории РФ.

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