Россия атаковала ракетами Ровенскую область: работала ПВО

В субботу, 13 января, в Ровенской области раздались взрывы. Во время воздушной тревоги над регионом в небе работали силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.

"В области во время воздушной тревоги работало ПВО. Все обошлось без повреждений и последствий", — говорится в сообщении главы ОВА.

Воздушная тревога в Ровенской области продолжалась почти две ветки: с 06:34 до 08:23. ПС ВСУ предупреждали о группе крылатых ракет, которые двигались в направлении области и призвали жителей Ровно находиться в укрытиях.

Как сообщалось, утром 13 января в Украине была объявлена воздушная тревога. Она была связана с запусками ракет. Несколько раз Воздушные силы предупреждали о взлете МиГов на территории РФ.

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