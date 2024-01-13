Росія атакувала ракетами Рівненську область: працювала ППО

У суботу, 13 січня, у Рівненській області пролунали вибухи. Під час повітряної тривоги в небі над регіоном працювали сили протиповітряної оборони.

Про це повідомив очільник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

"В області під час повітряної тривоги працювало ППО. Усе минулося без пошкоджень і наслідків", - йдеться у дописі голови ОВА.

Повітряна тривога на Рівненщині тривала майже дві голини: від 06:34 до 08:23. ПС ЗСУ попереджали про групу крилатих ракет, що рухалися у напрямку області та закликали мешканців Рівного перебувати в укриттях.