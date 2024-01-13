Воздушная тревога охватила всю Украину

Находитесь в укрытиях.
В ночь на 13 января 2024 года в Украине была объявлена воздушная тревога.
Она охватила всю территорию Украины.
Воздушную тревогу объявили из-за вхождения крылатых ракет в воздушное пространство Украины.
Позаботьтесь о собственной безопасности. Находитесь в укрытиях! Не пренебрегайте сообщениями.
Воздушные Силы ВСУ информируют, что ракетная опасность грозит западным областям.
"Ракета в Кировоградской области! Курс на Черкасскую" — добавили в ВС ВСУ.
"Ракеты через Херсонскую область, направление юго-западное" — добавили украинские военные.
Также зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К ПКС РФ с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.
Также в ночь на 13 января 2024 года мониторинговые каналы сообщили о вылете стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из России.
Напомним, что ранее сообщалось, что в Сумской области произошли 260 взрывов.
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