Воздушная тревога охватила всю Украину

В ночь на 13 января 2024 года в Украине была объявлена воздушная тревога.

Она охватила всю территорию Украины.

Воздушную тревогу объявили из-за вхождения крылатых ракет в воздушное пространство Украины.

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Воздушные Силы ВСУ информируют, что ракетная опасность грозит западным областям.

"Ракета в Кировоградской области! Курс на Черкасскую" — добавили в ВС ВСУ.

"Ракеты через Херсонскую область, направление юго-западное" — добавили украинские военные.

Также зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К ПКС РФ с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.

Также в ночь на 13 января 2024 года мониторинговые каналы сообщили о вылете стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из России.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Сумской области произошли 260 взрывов.

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