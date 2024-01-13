В Сумской области раздалось 260 взрывов

Стала известна ситуация в Сумской области по состоянию на 21.00 12 января 2024 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

В течение дня россияне совершили 50 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 260 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Краснопольская, Белопольская, Великописаревская, Шалыгинская, Эсманьская, Зноб-Новгородская, Свеская Середино-Будская, Дружбовская громады.

Эсманская громада: враг бил из минометов (17 взрывов).

Зноб-Новгородская громада: совершены минометные обстрелы (7 взрывов).

Шалыгинская громада: зафиксированы минометные обстрелы (30 взрывов).

Краснопольская громада: были минометные обстрелы (11 взрывов), обстрел из АГС (4 взрыва) и артобстрелы (5 взрывов).

Великописаревская громада: русские ударили из артиллерии (28 взрывов)

Свеськая громада: 12 мин сбросил враг на территорию общества.

Хотинская громада: проведены минометные обстрелы (18 взрывов) и артобстрелы (17 взрывов).

Также читайте В Сумской области раздалось сто взрывов

Юношеская громада: зафиксированы артиллерийские обстрелы (26 взрывов).

Миропольская громада: совершена атака с FPV дронов (2 взрыва) и минометные обстрелы (11 взрывы).

Белопольская громада: зафиксирован сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв), артобстрелы (11 взрывов) и минометный обстрел (14 взрывов).

Середино-будская громада: враг бил из минометов (34 взрывов) и артиллерии (11 взрывов).

Дружбовская громада: совершен минометный обстрел (1 взрыв).

Напомним, в течение дня 9 января россияне произвели 21 обстрел пограничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 74 взрыва. Обстрелы потерпели Краснопольская, Белопольская, Миропольская, Великописаревская, Новослободская, Эсманьская, Зноб-Новгородская, Середино-Будская, Свеская громады.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.