На Сумщині пролунало 260 вибухів

Стала відома ситуація на Сумщині станом на 21.00 12 січня 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Протягом дня росіяни здійснили 50 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 260 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Свеська Середино-Будська, Дружбівська громади.

Есманська громада: ворог бив з мінометів (17 вибухів).

Зноб-Новгородська громада: здійснено мінометні обстріли (7 вибухів).

Шалигинська громада: зафіксовано мінометні обстріли (30 вибухів).

Краснопільська громада: були мінометні обстріли (11 вибухів), обстріл з АГС (4 вибухи) та артобстріли (5 вибухів).

Великописарівська громада: росіяни вдарили з артилерії (28 вибухів)

Свеська громада: 12 мін скинув ворог на територію громади.

Хотінська громада: здійснено мінометні обстріли (18 вибухів) та артобстріли (17 вибухів).

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Юнаківська громада: зафіксовано артилерійські обстріли (26 вибухів).

Миропільська громада: здійснено атаку з FPV дронів (2 вибухи) та мінометні обстріли (11 вибухи).

Білопільська громада: зафіксовано скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух), артобстріли (11 вибухів) та мінометний обстріл (14 вибухів).

Середино-Будська громада: ворог бив з мінометів (34 вибухів) та артилерії (11 вибухів).

Дружбівська громада: здійснено мінометний обстріл (1 вибух).

Нагадаємо, протягом дня 9 січня росіяни здійснили 21 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 74 вибухи. Обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Миропільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Свеська громади.

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