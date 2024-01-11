В Сумской области раздалось сто взрывов

Стала известна ситуация на приграничные Сумщины по состоянию на 21.00 10 января 2024 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в социальных сетях.

В течение дня россияне совершили 29 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 100 взрывов. Обстрелы потерпели Юнаковская, Хотинская, Краснопольская, Белопольская, Новослободская, Шалыгинская, Эсманьская, Зноб-Новгородская, Середино-Будская, Свеская громады.

Белопольская громада: враг бил из минометов (18 взрывов).

Эсманская громада: осуществлен сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв) и обстрелы из минометов (13 взрывов) и артиллерии (8 взрывов).

Свеская громада: зафиксированы минометные обстрелы (8 взрывов), артобстрел (2 взрыва) и обстрел из стрелкового оружия.

Краснопольская громадаа: 9 мин сбросили россияне на территорию общины.

Середино-будская громада: были минометные обстрелы (2 взрыва) и артобстрелы (6 взрывов).

Юношеская громада: проведен минометный обстрел (5 взрывов) и обстрел из артиллерии (5 взрывов).

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Зноб-Новгородская громада: зафиксирован минометный обстрел (2 взрыва) и обстрел из РСЗО (8 взрывов).

Шалыгинская громада: был произведен минометный обстрел (3 взрыва).

Новослободская громада: враг ударил из минометов (5 взрывов).

Хотинская громада: совершен минометный обстрел (5 взрывов).

Напомним, в течение дня 9 января россияне произвели 21 обстрел пограничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 74 взрыва. Обстрелы потерпели Краснопольская, Белопольская, Миропольская, Великописаревская, Новослободская, Эсманьская, Зноб-Новгородская, Середино-Будская, Свеская громады.

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