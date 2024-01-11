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В Сумской области раздалось сто взрывов

В Сумской области раздалось сто взрывов

Враг продолжает беспощадно обстреливать Сумщину / Фото: Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

Враг продолжает атаковать Сумщину.

Стала известна ситуация на приграничные Сумщины по состоянию на 21.00 10 января 2024 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в социальных сетях.

В течение дня россияне совершили 29 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 100 взрывов. Обстрелы потерпели Юнаковская, Хотинская, Краснопольская, Белопольская, Новослободская, Шалыгинская, Эсманьская, Зноб-Новгородская, Середино-Будская, Свеская громады.

  • Белопольская громада: враг бил из минометов (18 взрывов).
  • Эсманская громада: осуществлен сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв) и обстрелы из минометов (13 взрывов) и артиллерии (8 взрывов).
  • Свеская громада: зафиксированы минометные обстрелы (8 взрывов), артобстрел (2 взрыва) и обстрел из стрелкового оружия.
  • Краснопольская громадаа: 9 мин сбросили россияне на территорию общины.
  • Середино-будская громада: были минометные обстрелы (2 взрыва) и артобстрелы (6 взрывов).
  • Юношеская громада: проведен минометный обстрел (5 взрывов) и обстрел из артиллерии (5 взрывов).
  • Зноб-Новгородская громада: зафиксирован минометный обстрел (2 взрыва) и обстрел из РСЗО (8 взрывов).
  • Шалыгинская громада: был произведен минометный обстрел (3 взрыва).
  • Новослободская громада: враг ударил из минометов (5 взрывов).
  • Хотинская громада: совершен минометный обстрел (5 взрывов).

Напомним, в течение дня 9 января россияне произвели 21 обстрел пограничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 74 взрыва. Обстрелы потерпели Краснопольская, Белопольская, Миропольская, Великописаревская, Новослободская, Эсманьская, Зноб-Новгородская, Середино-Будская, Свеская громады.

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