Новолуние в Козероге 11 января 2024: гороскоп для всех знаков зодиака

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на новолуние 11 января 2024 года рассказывает, что Близнецам нужно смело двигаться вперед, а Дев ожидает успех.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на новолуние 11 января 2024 года для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Четверка мечей"

Нужно отдохнуть. В любви возьмите паузу, чтобы разобраться в себе. На работе нужно взять отгул.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Императрица"

Настает время плодородия. В отношениях ждите плодов любви. На работе будет плодотворное завершение проекта.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Рыцарь мечей"

Двигайтесь смело вперед. В любви не раните слова партнера или партнершу. На работе действуйте активно.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Шестерка пентаклей"

Достойно работайте и получите результат. В отношениях рассчитывайте на приятные подарки. На работе нужно работать больше.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Восьмерка пентаклей"

Пора обтачивать собственный талант. В любви работайте вместе над результатом. В движении по карьерной лестнице стоит не делать остановок.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Король пентаклей"

Ожидайте успеха. Действуйте активно на работе. На работе ожидайте достойного результата.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Башня"

Помните о том, что все может измениться в мгновение ока. В отношениях и на работе ожидайте перемен.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Туз пентаклей"

Вы добились успеха. В отношениях ожидайте чего-нибудь грандиозного. На работе нужно изрядно поработать.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Сила"

Проявите силу. В любви продемонстрируйте характер. Ожидайте новых рабочих вызовов.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Король жезлов"

Действуйте активно. В отношениях добавьте драйву. Ищите новые приключения на работе.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Десятка жезлов"

Будет тяжело. В отношениях вам могут поступить больно. На работе следует сконцентрировать силы на чем-то одном.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Пятерка пентаклей"

Следует не заниматься расточительством. В отношениях стоит немного ограничить свои эмоции. А на работе придется затянуть пояса.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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