Астрологический прогноз на 11 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: нынешний день – основа всего лунного месяца, поэтому важно закладывать позитивную программу на будущее: можно составлять планы, загадывать желания и мечтать – все задуманное обязательно сбудется.
Символ дня: свеча.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: алый, красный, пурпурный.
Счастливые камни дня: горный хрусталь (считается, что камень подчеркивает благородство своего обладателя), бриллиант (придает уверенности в себе и своих силах, избавляет от проблем с психикой).
За какую часть тела отвечает: лицевая часть головы и лица.
Болезни дня: под ударом находится лицевая часть головы и лица – именно связанные с этой частью тела недуги могут оказаться особенно опасными. Необходимо также остерегаться инфекций: их легко будет подхватить и трудно вылечить.
Питание дня: день благоприятен для очистки организма, поэтому пост, голодание и детокс-диета окажутся максимально эффективными – они избавят организм от шлаков и токсинов.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Магия и мистика дня: один из лучших в лунном календаре дней для создания талисманов и оберегов.
Сны дня: сны нынешней ночи часто становятся вещими, поэтому хорошими нужно поделиться с кем-то из близких, а о плохих постараться позабыть – тогда они не сбудутся.
Табу дня: нельзя допускать плохих мыслей и – даже под влиянием эмоций – желать кому-нибудь зла.
Цитата дня: "Живи, сохраняя покой. Придет весна, и цветы распустятся сами" (китайская пословица).
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