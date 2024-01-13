Мониторинговые каналы сообщили о вылете 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95мс

Находитесь в укрытиях.

Появилась информация о вылете 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95мс с аэродрома "Оленья".

Об этом заявили мониторинговые каналы в социальных сетях.

Не игнорируйте тревоги ночью.

Вхождение в Саратовскую область и Каспий-Волгодонский регион расчетно в 04:00-04:30.

Остаемся на связи.

В случае объявления воздушной тревоги – немедленно направляйтесь к укрытиям.

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Ту-95МС летят в направлении Каспия/Энгельс, потенциальных зон пуска ракет – сообщают мониторинговые каналы.

Если вылет боевой, ожидаем пусков ракет около 4:30 — 5:30.

Тогда ракеты в воздушном пространстве Украины: 06:00 – 07:00.

Не игнорируйте тревогу этой ночью/утром.

Воздушные Силы ВСУ не подтвердили информацию мониторинговых каналов.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Сумской области произошли 260 взрывов.

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