Мониторинговые каналы сообщили о вылете 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95мс

Находитесь в укрытиях.
Появилась информация о вылете 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95мс с аэродрома "Оленья".
Об этом заявили мониторинговые каналы в социальных сетях.
Не игнорируйте тревоги ночью.
Вхождение в Саратовскую область и Каспий-Волгодонский регион расчетно в 04:00-04:30.
Остаемся на связи.
В случае объявления воздушной тревоги – немедленно направляйтесь к укрытиям.
Ту-95МС летят в направлении Каспия/Энгельс, потенциальных зон пуска ракет – сообщают мониторинговые каналы.
Если вылет боевой, ожидаем пусков ракет около 4:30 — 5:30.
Тогда ракеты в воздушном пространстве Украины: 06:00 – 07:00.
Не игнорируйте тревогу этой ночью/утром.
Воздушные Силы ВСУ не подтвердили информацию мониторинговых каналов.
Напомним, что ранее сообщалось, что в Сумской области произошли 260 взрывов.
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