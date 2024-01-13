Моніторингові канали повідомили про виліт 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95мс

З'явилася інформація про виліт 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з аеродрому "Оленья".

Про це заявили моніторингові канали у соціальних мережах.

Не ігноруйте тривоги вночі.

Входження до Саратовської області та Каспій-Волгодонського регіону розрахунково о 04:00-04:30.

Залишаємось на зв'язку.

У випадку оголошення повітряної тривоги - негайно прямуйте до укриттів.

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Ту-95МС летять у напрямку Каспія/Енгельс, потенційних зон пуску ракет - повідомляють моніторингові канали.

Якщо виліт бойовий, очікуємо на пуски ракет близько 4:30 - 5:30.

Тоді ракети в повітряному просторі України: 06:00 - 07:00.

Не ігноруйте тривоги цієї ночі/ранку.

Наразі Повітряні Сили ЗСУ не підтвердили інформацію моніторингових каналів.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що на Сумщині пролунало 260 вибухів.

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