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Моніторингові канали повідомили про виліт 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95мс

Моніторингові канали повідомили про виліт 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95мс

Україні знову загрожує ворожа авіація

Перебувайте в укриттях.

З'явилася інформація про виліт 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з аеродрому "Оленья".

Про це заявили моніторингові канали у соціальних мережах. 

Не ігноруйте тривоги вночі. 

Входження до Саратовської області та Каспій-Волгодонського регіону розрахунково о 04:00-04:30. 

Залишаємось на зв'язку. 

У випадку оголошення повітряної тривоги - негайно прямуйте до укриттів. 

Ту-95МС летять у напрямку Каспія/Енгельс, потенційних зон пуску ракет - повідомляють моніторингові канали. 

Якщо виліт бойовий, очікуємо на пуски ракет близько 4:30 - 5:30.

Тоді ракети в повітряному просторі України: 06:00 - 07:00.

Не ігноруйте тривоги цієї ночі/ранку. 

Наразі Повітряні Сили ЗСУ не підтвердили інформацію моніторингових каналів. 

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що на Сумщині пролунало 260 вибухів

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