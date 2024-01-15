Чого очікувати на фронті 2024 року: прогноз ГУР

Цього року російські окупанти продовжуватимуть спроби досягти якихось успіхів на фронті. Їхня мета незмінна - вихід на кордони Донецької та Луганської областей.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

"Мабуть, будемо відштовхуватися від того, які стратегічні цілі ставить для себе Російська Федерація. Те, що вони намагалися зробити і досягти від початку так званої "спеціальної військової операції", не досягнуто. Відповідно, одна зі стратегічних цілей, що залишається у Москви – це вихід на адміністративні кордони Луганської і Донецької областей. Друге, що вони зараз будуть робити (і це вже ми бачимо по тих документах, які є в нашому розпорядженні) – це втримання захоплених територій, які наразі перебувають під тимчасовою окупацією: Херсонська, Запорізька області і частина Харківської області", - сказав він.

Крім цього, з його слів, ще однією з пріоритетних цілей окупанти для себе визначили знищення нашої системи ППО, нашої авіації, наших об'єктів оборонно-промислового комплексу, щоб недопустити нарощування нашого виробництва і посилення спроможностей Збройних сил.

"Всі умови для проведення мобілізаційних заходів у них створені, зокрема і на законодавчому рівні. Облік військовозобов'язаних є. Плани щодо формування і відновлення, наприклад, Ленінградського та Московського військових округів теж є. І це все буде впливати на мобілізаційні потреби їхніх збройних сил. Всі умови для проведення мобілізації в будь-який час у Росії створені", - додав він.

Раніше аналітики повідомили, що Володимир Путін, найімовірніше, розширює свої військові цілі в Україні, розпочинаючи боротьбу із Заходом.